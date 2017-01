Oliver Tič: “Želim si nazaj na pot!”

Oli Walker, Konjičan Oliver Tič, se je pred kratkim vrnil iz Združenih držav Amerike, kjer je prehodil 6.840 km dolgo pot od Tihega oceana do Atlantika v 175 dneh. Poln vtisov se zdaj privaja na domače okolje. Po pestrem dogajanju v preteklih dneh si namerava poiskati zaposlitev in varčevati za nov projekt. Njegova zgodba je ena tistih, ki je zaznamovala lansko leto.

Za lokalni časopis NOVICE je v daljšem pogovoru povedal tudi: “Na pot nisem šel z namenom, ker bi iskal samega sebe … Šel sem, da doživim nekaj novega, da se imam ‘fajn’ in da spoznam nove ljudi. Edina razlika zdaj je, da si želim nazaj na pot, saj je pustolovski duh v meni trenutno še bolj močan.”

