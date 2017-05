Olijevih dobrodelnih 24 ur končali pri Minattiju

Oliver Tič je točno ob 15.00 pred kipom Ivana Minattija in Radiem Rogla končal svojih dobrodelnih 24-ur. Od včerajšnjega popoldneva je Konjičan prehodil dobrih 10 krogov oziroma106 kilometrov po trasi Konjiškega maratona.

Za vsak prehojen kilometer bodo lokalna podjetja in organizacije darovali po evro, prav tako se je precej prostovoljnih prispevkov zbralo pred konjiškim gasilskim domom. Tam so pripravili dobrodelno dražbo dresov članov NK Maribor, tekmovanje v kuhanju golaža, igral je ansambel. Končni izkupiček dobrodelne akcije bo znan čez kak dan, ves denar pa bo Oli Walker osebno izročil bolni deklici s Konjiškega.

