Člani moške vokalne zasedbe Oktet 9 so sinoči v cerkvi sv. Jožefa v Celju pripravili januarski koncert iz sklopa Glasba na hribu: Koncert božičnih in drugih sakralnih skladb. Pod umetniškim vodstvom Gregorja Deleje so se »oktetovci« predstavili v malce drugačni, seriozni luči.

Foto: FA Sherpa