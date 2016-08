Od Ponikve do Loč odseki novega asfalta

Po državni cesti Dole – Ponikva – Loče se ponekod vozniki že lahko peljejo po čisto svežem asfaltu. Kot smo napovedali pred dobrim mesecem dni, so se na Direkciji za infrastrukturo lotili obnovitvenih del na tej dotrajani cesti. Najbolj uničene odseke ceste od Ponikve do Dolge Gore so ponekod že preplastili. Prav tako so novi asfalt že položili tudi na cesti od Dolge Gore do Loč, ki je bila zelo uničena, a vožnja tam zaradi popolne zapore odseka do konca tedna še ne bo mogoča. Delavci namreč še urejajo bankine in drugo, obvoz pa je označen.

