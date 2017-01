Obsotelje in Kozjansko: Z novim letom več za vodo

Med 2 in dobrimi 5 evri več bo 4-članska družina odštela za vodo in komunalne storitve v Obsotelju in na Kozjanskem. Na tem območju so v zadnjem obdobju ogromno postorili na področju oskrbe s pitno vodo, čiščenja odpadnih voda in kanalizaciji. S pridobljeno javno infrastrukturo upravlja podjetje OKP, kar zanj prinaša višje stroške poslovanja. Ker dosedanje cene teh stroškov ne pokrivajo več, je bila potrebna uskladitev cen. Za porabnike to pomeni podražitev. Kolikšna bo, je odvisno od več dejavnikov, kot so premer vodomera, mesečna poraba vode, površina strehe in vrste storitev, ki jih uporabljajo.

Nove cene

Za 4-člansko družino z mesečno porabo 12 m3 (oz. 18 m3, kjer imajo lasten vodovod) naj bi se višina položnice zvišala med 1,25 in 5,19 evra. Navajamo nekaj primerov:

– 2 evra bo višja položnica v gospodinjstvu v individualni hiši z javnim vodovodom in lastno greznico.

– 3,98 evra bo višja položnica v gospodinjstvu v večstanovanjskem objektu, ki je priključen na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo (ČN), površina strehe po stanovanju 30 m², voda s strehe speljana v javno kanalizacijo in na ČN.

– 5,19 evra bo višja položnica v gospodinjstvu v individualni hiši v središču, ki je priključena na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo, površina strehe 150 m², voda s strehe speljana v javno kanalizacijo in na ČN. Če bi imeli vodo s strehe speljano v ponikanje, bi plačevali 3,67 evra več.

– 1,25 evra več bo višja položnica na območju, kjer ni javnega vodovoda (lastna voda) in ni javne kanalizacije.

Ob tem na OKP-ju poudarjajo, da ima več kot polovica gospodinjstev na območju UE Šmarje pri Jelšah manj kot štiri člane, kar pomeni, da bodo plačevali manj. Kot je pojasnil direktor OKP mag. Bojan Pirš, bo na večini odjemnih mest položnica višja za 2 evra: “Gre za tiste družine, ki so priklopljene na javno vodovodno omrežje in imajo mesečno porabo vode okrog 12 m3. Takšnih odjemnih mest je več kot 6.000.”

Podjetje OKP oskrbo s pitno vodo upravlja tudi na območju občine Poljčane in Krajevne skupnosti Laporje. Na tem območju bo 4-članska družina, ki mesečno porabi 12 m3 vode, plačala 1,31 evra več.