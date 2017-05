Obnova makadamskega dela ceste Planina – Sevnica še letos

Odsek ceste Planina – Sevnica bi lahko začeli prenavljati še letos, če ne bo zapletov z izbiro izvajalca, je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič prejšnji teden povedal v Šentjurju. Gre za poldrugi kilometer makadamske ceste, ki poleg občin Šentjur in Sevnica povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje. To je eden redkih preostalih makadamskih odsekov na državnih cestah. Dela so pri Direkciji za infrastrukturo ocenili na dva milijona evrov.

