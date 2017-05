Občini Zreče že tretji zlati certifikat v akciji Zlati kamen

Občina Zreče je pridobila že tretji zlati certifikat v akciji Zlati kamen. Gre za akcijo, v kateri podjetje Planet GV kakovost življenja in razvojno stanje občine ocenjuje na podlagi 54 kazalnikov uspešnosti. Zreško občino so sicer tokrat uvrstili na 21. mesto med vsemi slovenskimi občinami, s čimer se ta po razvojni uspešnosti uvršča med zgornjih 10 odstotkov slovenskih občin. Zgolj gospodarski kazalniki Zreče uvrščajo še višje, in sicer na 16. mesto.

Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.