Občina Zreče v letu 2016

Kakšno je bilo minulo leto v občini Zreče? Pregled so pripravili v lokalnem časopisu NOVICE in bo objavljen jutri. Tukaj pa le na kratko omenjamo nekatere najodmevnejše zadeve: Sedmi častni občan občine Zreče je maja postal nekdanji zreški župan Jožef Košir, GKN Driveline Slovenija je junija praznoval 30-letnico, sredi decembra so slovesno odprli novo kmetijsko zadrugo, zaposleni v enem od podjetji so aprila naleteli na 100 kilogramov kokaina, prvi junijski konec tedna je bil v znamenju 9. Ropotanj v Starih Zrečah …

