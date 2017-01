Občina Vitanje v letu 2016

Kakšno je bilo minulo leto v občini Vitanje, v obširnem pregledu dogajanja preverjajo v prvih januarskih NOVICAH.

Bralce bodo spomnili na peripetije v vitanjskem KSEVT, ki jim še ni videti konca. Spomnili bodo na prejemnike priznanj ob kulturnem prazniku in prazniku občine, na jubilej domačega moškega zbora in lovske družine, na dobrodelna koncerta, na Holcerijo, ki je bila najbolj obiskana v zadnjih letih. Tudi kar nekaj naložb so se veselili na Vitanjskem. Med drugim so preselili knjižnico, uredili pešpot na Štajnhofu, gasilci so dobili novo vozilo, društva pa večnamenski prostor, obnovili so Hriberško Marijo, obnovili cesto, …

