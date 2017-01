Občina Slovenske Konjice v letu 2016

Kakšno je bilo minulo leto v občini Slovenske Konjice? Pregled so pripravili v lokalnem časopisu NOVICE in je objavljen danes. Tukaj pa le na kratko omenjamo nekatere najodmevnejše zadeve: nova direktorica občinske uprave na Občini Slovenske Konjice Breda Obrez Preskar je z delom začela februarja, družinski zdravnik Marjan Berginc je prejel naziv ‘Moj zdravnik 2016’, v zadnjih mesecih se je kar precej dogajalo na ‘Konusovem travniku’ – nekatera podjetja so tam že začela graditi, prejemnik zlatega konjiškega grba za leto 2016 je direktor Veterinarske postaje Konjice Slavko Hren, enota Vrtca Slovenske Konjice Prevrat je v poletnem času začela dobivati novo podobo, …

