Ob prazniku proslava na Boču

Kljub neprijaznemu vremenu se je letošnje prireditve ob prazniku upora proti okupatorju na Boču udeležilo veliko ljudi. Proslavo izmenično pripravljata občini Poljčane in Rogaška Slatina, letos je bila na vrsti slednja.

Zaradi napovedi dežja so organizatorji prireditev od spomenika padlim v drugi svetovni vojni prestavili na prostor pred Planinskim domom. Osrednji govornik je bil Alojz Steiner, upokojeni generalmajor slovenske vojske, ki je uvodoma dejal, da na Boč pogosto prihaja iz spoštovanja do organizatorjev proslave, še posebej veteranskih organizacij. “Osvobodilna fronta je pomenila, da smo bili Slovenci ob koncu druge svetovne vojne na pravični strani tistih, ki so premagali fašizem in nacizem,” je med drugim povedal govornik. Ugotovil je, da v sedanjem času izginjajo vrednote domoljubja, “saj vrednote, ki so nas povezovale, počasi izginjajo”. Izrazil je poklon žrtvam fašizma in nacizma in izpostavil: “Uporništvo in domoljubje sta Slovencem pomagala ohraniti državo in nacijo.”

Kulturni program sta ob Pihalni godbi iz Poljčan, ki je stalnica prireditve, oblikovala Moški pevski zbor Rogaška in harmonikar Jakob Napotnik. Prisotnih je bilo veliko praporščakov in pripadnikov slovenske vojske, program je povezovala Sergeja Javornik. Predstavnica ruske ambasade v Sloveniji Ana Kolubko je Občini Rogaška Slatina, predsednici Zveze borcev za ohranjanje spomina na NOB Šmarje pri Jelšah Anki Novak, Antonu Šmidu in najstarejšemu udeležencu proslave Jožefu Bajcu izročila posebna priznanja. Predstavnica ruske ambasade je ob predstavnikih veteranskih organizacij tudi položila venec pri spomeniku, saj so tam pokopane ruske žrtve druge svetovne vojne.

Nekaj utrinkov s slovesnosti si lahko ogledate v galeriji.