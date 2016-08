Nogometaši Zreč sezono začenjajo v soboto

Prvo ligaško tekmo v Medobčinski članski ligi Golgeter v sezoni 2016/2017 bodo nogometaši Zreč odigrali to soboto (27. avgusta). Na zreškem stadionu bo gostovala ekipa Žalca. Liga bo enaka, kot je bila v prejšnji sezoni. To pomeni, da bo v njej sodelovalo devet ekip, in vsaka bo posledično igrala le 16 tekem. “Vsak ‘kiks’ v ligi s tako malo tekmami lahko pomeni bistveno manjše možnosti za osvojitev končnega prvega mesta. Mi bi si želeli več tekem, mogoče trikrožni sistem,” pravi trener Zrečanov Damjan Flis, ki pa ne skriva visokih ciljev: “Ponovno bomo ciljali na prvo mesto in napredovanje v višjo ligo.”

