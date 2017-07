NK Celje se je okrepil še z dvema nogometašema

Člansko moštvo Nogometnega kluba Celje se je pred nadaljevanjem sezone okrepilo. Nova člana zasedbe trenerja Tomaža Petroviča sta postala Dejan Kelhar in Luka Žinko. Nogometaša sta slovenski nogometni javnosti dobro poznana, s svojimi bogatimi izkušnjami pa naj bi bila dodana vrednost rumeno-modri zasedbi. Tako 33-letni branilec Kelhar kot tudi Žinko bosta v dresu Celje nastopala kot posojena nogometaša. Kelhar s strani Olimpije, 34-letni vezist Žinko pa Domžal. “Vsi igralci, ki so prišli pred novo tekmovalno sezono, razen Nikole Gatarića, so stari 22 let in manj. Zdaj pa sta ekipo okrepila dva zelo izkušena nogometaša, kar je za vse te mlade fante več kot odlično. Z njima bodo lažje nogometno dozorevali ter se naučili marsikaj novega. Veseli smo njunega prihoda,” je za klubsko spletno stran dejal športni direktor NK Celje Jani Žilnik.

Foto: NK Celje