Ponekod na Štajerskem se to popoldne pojavljajo močnejše nevihte, ponekod tudi toča. “V okolici Velenja je nevihtna celica z močnimi radarskimi odboji, kar nakazuje na močan naliv in točo. Nevihta se pomika proti Celju,” so pravkar zapisali na Regijskem centru za obveščanje.

O težavah – zlasti zalitih kleteh in toči – poročajo iz Šentilja in okolice Maribora. Huda ura naj bi zdaj bila v Celju, kjer naj bi v zadnji uri udarilo kar 4000 strel.

Podrobnosti spremljamo.

Radarska slika padavin.