Nevarna bakterija legionela v vodovodu celjske vojašnice

Na obrambnem ministrstvu (Mors) so potrdili, da so v začetku avgusta, v celjski vojašnici Franca Rozmana Staneta odvzeli vzorce vode. Vzorci so pokazali, da voda ni v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), saj so v njih našli nevarno bakterijo legionelo.

Kot so pojasnili na ministrstvu za obrambo, so na vse tuše v nastanitvenem objektu, obesili obvestilo, da je tuširanje prepovedano. Poveljujočim pa so posredovali tudi sporočilo o vplivih uporabe oporečne vode na zdravje pripadnikov. Vodilni so prav tako, takoj ukrepali in na vodovodnem omrežju vojašnice izvedli dezinfekcijo s toplotnim šokom.

Trenutno čakajo na ponovno vzorčenje vode, ki bo v začetku septembra. Vzorci bodo pokazali ali je nevarnost legionele odpravljena oziroma zmanjšana. Postopek toplotnega šoka bodo v primeru ustreznih vzorcev ponovili. V nasprotnem primeru pa je na vrsti klorni šok, ki bo, kot zagotavljajo, težavo zagotovo rešil.

