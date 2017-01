Nesreči v Stopčah in na Zgornji Polskavi

Kronika. Včeraj zjutraj se je v Stopčah zgodila prometna nesreča, v kateri je bila voznica ranjena. Voznica je zapeljala s ceste, vozilo pa je pristalo na strehi. Posredovali so celjski poklicni gasilci. Osebni vozili sta zjutraj trčili tudi na Zgornji Polskavi. Posredovali so bistriški prostovoljni gasilci, ki so eno osebo rešili, reševalci so jo prepeljali v UKC Maribor.

Včeraj opoldne pa so zreški gasilci posredovali v Slomškovi ulici v Slovenskih Konjicah, kjer so iz dvigala reševali osebo.