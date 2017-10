Naš predlog za kosilo: Popečeni kruhki z jurčki na žaru

Popečeni kruhki z jurčki na žaru so vrhunski jesenski prigrizek: Ponudimo jih za malico ali večerjo, nadvse bodo teknili tudi kot predjed ali priloga h kosilu.

Sestavine za eno osebo:

• dva manjša sveža jurčka

• dve rezini kruha

• oljčno olje

• strok česna

• svež peteršilj in timijan

• cvetovi origana

• sol in poper

Priprava:

1. korak:

Najprej odrežemo dve debelejši rezini kruha, s čopičem jih premažemo z olivnim oljem. Prerežemo strok česna in z eno polovico stroka natremo kruh.

2. korak:

Jurčka nežno očistimo s pomočjo čopiča ali rahlo vlažne kuhinjske brisačke ter narežemo na rezine. Pripravimo si zmes iz oljčnega olja, peteršilja, timijana ter druge polovice nasekljanega stroka česna. Z zmesjo premažemo rezine gob.

4. korak:

Močno segrejemo rebrasto ponev, ko je zelo vroča nanjo položimo rezini kruha in ga opečemo iz obeh strani. Kruh preložimo na krožnik. Na ponev položimo gobe in jih na hitro popečemo z obeh strani. Pečene gobe naložimo na kruhke, solimo, popramo in potresemo z nasekljanim timijanom ter s cvetovi origana, če jih imamo pri roki. Na koncu še pokapljamo z nekaj kapljicami oljčnega olja. Namesto rebraste ponve lahko uporabimo tudi toaster.

Dober tek!

