Naš predlog za kosilo: Piščančje prsi s paradižnikom in mocarelo

Jedi se odlično priležejo kremasta polenta ali zdrobovi cmoki.

Sestavine za 4 osebe:

• 4 polovičke piščančjih prsi brez kosti in kože

• žlička provansalske začimbne mešanice

• 2 čebuli

• 4 stroki česna

• 400 g pasiranega paradižnika

• 400 g češnjevih paradižnikov v pločevinki

• 16 črnih oliv

• pest listov bazilike

• sol in poper

• 100 g mocarele

• 3 žlice olivnega olja

Priprava:

1. korak:

Čebulo in česen sesekljamo, izkoščičene olive zrežemo na manjše koščke, liste bazilike pa oplaknemo pod tekočo vodo. Polovičke piščančjih prsi začinimo s poprom, soljo in provansalsko začimbno mešanico.

2. korak:

V večji ponvi z ognjevarnim ročajem segrejemo olivno olje, na katerem na hitro na vseh straneh popečemo začinjene piščančje prsi. Popečene kose poberemo iz ponve in shranimo na toplem krožniku.



3. korak:

V ponvi posteklenimo čebulo, dodamo česen in pražimo še minutko. Prilijemo pasiran paradižnik ter dodamo olive in češnjeve paradižnike iz pločevinke ter solimo. S kuhalnico dobro postrgamo po dnu, da odlepimo vse okusne karamelizirane koščke, ki so nastali med peko mesa.

4. korak:

V ponev vrnemo popečene kose mesa, dodamo listke bazilike in pokrito kuhamo še 10 minut. Vmes segrejemo pečico na 200oC. Ponev odkrijemo in prsi obložimo z rezinami mocarele. Jed pečemo v pečici še 8 minut, da se sir stopi in hrustljavo zapeče.

Dober tek!

