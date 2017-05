Naš predlog za kosilo: Peresniki s šparglji in kozjim sirom

Kaj dobrega bo danes na mizi? Portal novice.si priporoča peresnike s šparglji in kozjim sirom.

Testenine s šparglji in kozjim sirom so hitro pripravljena, okusna in zdrava jed. Ponudimo jih lahko kot samostojno jed s solato ali pa kot prilogo k mesnim jedem.

Sestavine za 4 osebe:

• 500 g peresnikov

• 125 g mehkega kozjega sira

• 3 žlice olivnega olja

• 3 stroke česna

• 500 g špargljev

• žlička soli in

• ščepec popra

Priprava

1. korak:

Kozji sir narežemo na koščke ali naribamo, česen pa sesekljamo. V majhni skledi zmešamo kozji sir, olivno olje, sol, poper in česen. Zmes postavimo na stran. Šparglje operemo, jim porežemo olesenele konce in jih narežemo na koščke.

2. korak:

Testenine skuhamo po navodilih, nato jih odcedimo in stresemo v skledo. Šparglje kuhamo tri minute v osoljenem kropu, da se zmehčajo, nato jih odcedimo.

3. korak:

Kuhanim testeninam dodamo omako iz sira in začimb ter šparglje. Vse skupaj dobro premešamo, po potrebi dosolimo ter takoj ponudimo.

Dober tek!

Še več receptov najdeš v svojem lokalnem časopisu: NOVICE, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice.