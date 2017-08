Naš predlog za kosilo: Hrustljavi piščančji koščki z rdečim pestom

Hrustljavi piščančji koščki s pestom so odličen prigrizek ob druženju v poletnih dneh! Postrezite jih s pečenim krompirčkom in kakšno poletno solato – navdušili bodo tudi najmlajše!

Sestavine:

• 4 piščančji fileji brez kosti in kože

• 6 žlic rdečega pesta

• 3 pesti krušnih drobtin

• 3 žlice olivnega olja

Rdeči pesto lahko kupite v trgovini ali pa ga pripravite sami – pripravite gosto pasto iz pinjol, česna, črnih oliv, peteršilja, vloženih paradižnikov in olivnega olja, ki jo začinimo s soljo, poprom in malo sladkorja. Pesto, ki ga ne porabite, shranite v hladilniku.

Priprava:

1. korak:

Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Piščančje fileje operemo, narežemo na manjše koščke in stresemo v večjo skledo. Dodamo pesto in meso s čistimi rokami dobro pregnetemo, da se vsi koščki enakomerno začinijo.



2. korak:

Začinjene koščke mesa povaljamo v krušnih drobtinah in jih zložimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko.

3. korak:

Piščančje koščke pokapamo z oljem. V ogreti pečici jih pečemo 10 do 15 minut oziroma toliko časa, da se lepo zlatorjavo in hrustljavo zapečejo. Na polovici peke jih po želji obrnemo.

4. korak

Za prilogo lahko na koncu po želji dodamo še različne omake.

Dober tek!

