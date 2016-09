Javni uslužbenci so kot javne osebe tudi ves čas izpostavljeni. Ob tem so pri svojem delu seveda deležni tudi občasnih izpadov strank, tudi fizičnih. Da so z verbalnim nasiljem soočeni priznavajo tako v celjski bolnišnici, zdravstvenem domu, občini in celo pri gasilcih. Marsikje je prišlo tudi že do fizičnih obračunavanj, tako ponekod že imajo posebej varnostnike. Kakšne primere so že obravnavali v celjski bolnišnici in zdravstvenem domu, poročajo v današnjem Celjanu.