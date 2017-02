Najboljša ženska košarka v državi se igra na Štajerskem

Košarkarski klub Janina je šesti udeleženec Lige za prvaka. Igralke iz Rogaške Slatine so si zadnje prosto mesto med šestimi najboljšimi ekipami v 1. slovenski ligi priborile z včerajšnjo zmago 56:75 v Mariboru.

Da se ta hip očitno na Štajerskem igra najboljša ženska košarka v državi potrjuje tudi seznam ostalih ekip, ki se bodo v nadaljevanju sezone borile za naslov državnega prvaka. Med šesterico so še Athlete Celje, Maribor, Konjice ter ‘neštajerski moštvi’ Triglav in Ilirija.

Izjavi po včerajšnji tekmi (vir: KZS):

Andrej Kuzma, trener Maribora: “Danes smo videli, kako pomembna je za našo ekipo Simona Kuzma. Večji del tekme naša igra ni imela repa in glave, izgubili pa smo veliko preveč žog, da bi lahko premagali odlično ekipo Janine.”

Slobodan Rmuš, trener Janine: “Uspelo nam je premagati ekipo Maribora, pri kateri se je poznala odsotnost organizatorja igre Simone Kuzma. Prikazali smo več želje in uspeli narediti tisto, kar nam je spodletelo v nedeljo v Slovenskih Konjicah. V obrambi smo odigrali dobro, stekel nam je tudi met. Zelo smo veseli, da se nam je uspelo uvrstiti v Ligo za prvaka.”

Več o zadnjih nastopih konjiških košarkaric v prvem delu prvenstva pa v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.