Najbolj pust na Radiu Rogla: Med delovne Štajerce delili krofe!

Najbolj pust je na Radiu Rogla! Iztok in Jure z radia sta celo dopoldne dostavljala slastne krofe Pekarne Strnad med pridne štajerske delovne kolektive. Med devet kolektivov sta razdelila ogromno tradicionalnih Strnadovih krofov, ki so jih bili pridni Štajerci, kot lahko vidite spodaj, nadvse veseli.

Že jutri, v soboto, se Najbolj pust na Radiu Rogla nadaljuje s pustno Najbolj noro zabavo v konjiškem Pubu Beli konj, na pustni torek pa bodo iskali najbolj pustno masko Štajerske.

Po krofih je danes dišalo v: Mercator Zreče, Tehovnik Slovenske Konjice, Puki d.o.o. Slovenske Konjice, Unidel Slovenska Bistrica, Zdravtsveni dom Slovenska Bistrica, Iskra Releji Makole, Prevozništvo Maček Šentjur, ECE Celje in Elektroinženiring Lilija Celje.

