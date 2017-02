Nagrajeni kulturniki v Slovenskih Konjicah

V Slovenskih Konjicah so na predvečer slovenskega kulturnega praznika na svečani akademiji podelili tri priznanja in nagrade za dosežene uspehe na področju kulturne dejavnosti. Priznanje je prejel Franc Podkubovšek, ki svoj prosti čas že več kot 30 let namenja delu na področ ju kulturne in organizacijske dejavnosti v Krajevni skupnosti Žiče. Za dolgoletno in uspešno likovno ustvarjanje je priznanje in nagrado prejel tudi Franc Skerbinek. Kulturni utrip na Konjiškem pa je zaznamoval tudi Šolski center Slovenske Konjice-Zreče. Dijaki pod mentorstvom profesorjev aktivno in kreativno soustvarjajo kulturno podobo domačih krajev. Z njihovimi inovativnimi in premišljenimi t.i. mozaiki besede in glasbe so tudi na tokratni svečani prireditvi ob kulturnem prazniku pustili močan vtis ter navdušili polno dvorano kulturnega doma. Kulturni program so soustvarjali pevci Moškega pevskega zbora Ivo Štruc, osrednja govornica pa je bila mag. Mojca Koban Dobnik.

Podrobneje o dogajanju pa v prihodnji številki lokalnega časopisa Novice.