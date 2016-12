Načrtujete? S praznovanja ali silvestrovanja varno domov

Na Slovenskih železnicah so med prazniki uvedli dodatne nočne vlake in 30-odstotni popust na vse povratne vozovnice.

Nočna praznična vlaka, ki vozita že od sredine decembra in sta vsako leto namenjena vsem, ki se želijo na praznične prireditve ali silvestrovanja varno in brezskrbno odpeljati z vlakom, bosta vozila do 1. januarja.

Iz Ljubljane proti Celju vlak odpelje ob 00.45, iz Celja v Maribor ob 2.06. Vlak iz Maribora v Celje krene na pot ob 1.15, iz Celja v Ljubljano pa ob 2.14.