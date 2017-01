Na svetovno prvenstvo tudi šest rokometašev celjskega kluba

Slovenska moška rokometna reprezentanca danes potuje na svetovno prvenstvo v Francijo. Med 17 izbranci selektorja Veselina Vujovića je tudi šest članov Celja Pivovarne Laško: vratar Urban Lesjak, krilna igralca Blaž Janc in Tilen Kodrin, ‘zunanja’ Borut Mačkovšek in Miha Zarabec, krožni napadalec Vid Poteko.

Načelni cilj Slovencev je uvrstitev v četrtfinale. V skupini B, ki bo igrala v Metzu, bodo poleg Slovencev še Angolci, prvi tekmeci 12. januarja, Makedonci, Islandci, Tunizijci in Španci.

Foto: RZS