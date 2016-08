Na šolah Obsotelja in Kozjanskega letos več otrok

Tudi za 2.866 osnovnošolcev v Obsotelju in na Kozjanskem ter 260 dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina je z današnjim dnem konec počitnic. V primerjavi z lani, je tako osnovnošolcev kot dijakov več, slednjih je bilo 248, osnovnošolcev pa 2.837. Izmed devetih osnovnih šol tega območja je največ otrok v Osnovni šoli Šmarje, kjer so z 970 vpisanimi otroki že zelo blizu tisočice. Najmanj otrok je na III. OŠ Rogaška Slatina, ki izvaja prilagojeni osnovnošolski program. Tam imajo trenutno 41 učencev, a številka še ni dokončna. Gotovo si bodo današnji dan še posebej zapomnili prvošolčki, ki so danes prvič sedli v šolske klopi, teh je 354. Dijakov novincev je 80.

O številu otrok na posameznih šolah in morebitnih novostih lahko preberete v lokalnem časopisu Rogaške novice.