Na širšem Konjiškem več osnovnošolcev kot lani

Za osnovnošolce se jutri začenja novo šolsko leto. Na šestih osnovnih šolah, dveh konjiških, loški, zreški, vitanjski in oplotniški, ter njihovih podružnicah so na prihod otrok pripravljeni. Prag vseh omenjenih šol bodo letos prestopili 2.604 osnovnošolci, od teh 321 prvič – to je nekoliko več kot lani, ko je bilo skupaj 317 prvošolcev in 2.569 vseh osnovnošolcev.

Skupno število vseh učencev bo sicer v novem šolskem letu največje na konjiški šoli Pod goro, največ prvošolčkov pa bodo imeli na šoli Ob Dravinji.

Osnovna šola Število prvošolcev Število vseh učencev Pod goro 60 513 Špitalič 3 12 V parku 0 18 Ob Dravinji 62 482 Tepanje 11 52 Loče 36 301 Jernej 6 29 Žiče 9 51 Zreče 43 497 Gorenje 7 19 Stranice 8 34 Vitanje 25 215 Pohorskega bataljona Oplotnica 42 311 Kebelj 5 46 Prihova 4 24