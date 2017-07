Na Rogli je danes potekal 8. praznik Pohorskega lonca. Sedem ekip se je merilo, kdo po originalni recepturi pripravi najboljši lonec. Skupno so skuhali okoli 500 porcij, ki so jih razdelili med obiskovalce. Po razglasitvi zmagovalcev, so prireditev zaključili zabavno z ansamblom Donačka.

Kdo je skuhal najboljši pohorski lonec in več o dogodku preberite kmalu v četrtkovih NOVICAH.