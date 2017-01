Na Pragerskem včeraj našli še enega poginulega laboda

Iz ribnika pri Pragerskem so včeraj popoldne domači gasilci odstranili še en kadaver laboda. Najverjetneje je poginil zaradi ptičje gripe, toda to bo znano šele po analizi. Žival je prevzela Veterinarsko-higienska služba, vzorce pa bodo poslali na analizo na Nacionalni veterinarski inštitut v Ljubljano.

»V zadnjih dveh tednih smo sodelovali že pri štirih akcijah odstranjevanja labodov, potem ko smo dobili poziv s strani mariborskega regijskega centra za obveščanje. Takoj ko je bila potrjena prisotnost ptičje gripe, smo gasilci skupaj s Civilno zaščito Sl. Bistrica in krajevno skupnostjo sprožili tudi akcijo obveščanje krajanov in jim svetovali kako naj ravnajo,« je še dodal predsednik PGD Pragersko Robert Jeršič.