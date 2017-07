Na čelu Rotary kluba Celje odslej Marjan Kaligaro

V celjskem Rotary klubu so izvolili novo vodstvo, ki bo nadaljevalo začrtano pot in razvoj kluba. Svoj enoletni mandat je zaključila Kaja Dosedla, predsedniško funkcijo je predala novemu predsedniku, Marjanu Kaligaru. Novi predsednik si je izbral ekipo, s katero bo uresničeval projekte, ki so v klubu že trdno zasidrani in so dolgoletna rdeča nit.

Dolgoletni projekti so med drugim: pomoč Društvu za cerebralno paralizo Sonček, sodelovanje z brezdomci ter tudi štipendiranje nadarjenih kulturnikov in športnikov.