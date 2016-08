Mohorjeva družba praznuje 165 let

V celjskem Narodnem domu so pripravili slavnostno akademijo ob 165-letnici ustanovitve Mohorjeve družbe. Prireditev, ki jo je povezovala ravnateljica dr. Tanja Ozvatič, umetniško besedo pa dodal Pavle Ravnohrib, se je dotaknila zgodovine, razvoja in pomena najstarejše slovenske založbe. Ob tej priložnosti so pripravili tudi sveto mašo, ki jo je daroval celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.

Mohorjeva družba, nastala je po zamisli Antona Martina Slomška, njegovega prijatelja Andreja Einspielerja in slavista Antona Janežiča, je skozi zgodovino, ki ji pravzaprav ni bila naklonjena, skrbela za slovensko besedo ter jezik in pomagala pri ustvarjanju slovenske nacionalne identitete.

Predsednik Društva Mohorjeva družba Jože Planinšek je v svojem nagovoru dejal, da Celje, kjer je založba doma že skoraj 90 let, ni samo knežje, pač pa tudi Mohorsko mesto. Zbrane sta nagovorila tudi župan Bojan Šrot, ki se je družbi zahvalil za vsa leta sooblikovanja kulturnega utripa v Celju ter za vse, kar so v 165 letih naredili za slovensko besedo, in minister za kulturo Anton Peršak. Kot je povedal Peršak, se lahko prav Mohorjevi družbi in slovenskim učiteljem zahvalimo, da smo bili Slovenci v 19. stoletju med najbolj pismenimi narodi.