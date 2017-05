Mofo odrešil ‘želodčnih težav’ in si prislužil pohvalo

“Če si kdo zasluži pohvalo in darilo, je to moj prijatelj Gregor Križanec. Pomagal mi je rešiti ‘želodčne’ težave, temu lahko tako rečem, pri moji Mofi. Da si popravi slab okus po ‘skuhani zdravilni župi’ bi mu prav prišli okusi iz Zlatega griča!”

Takšno sporočilo je Renato Petek ta teden poslal v nabiralnik Mlaja dobrih občutkov Radia Rogla. Vsak dan radijci namreč nagrajujejo dobre želje z okusi Zlatega griča – poslušalci lahko dobre želje zase ali koga drugega oddajo v nabiralnik pod mlajem pred Radiem Rogla ali po elektronski poti, na mlaj@radiorogla.si.

Sprva Renatovo sporočilo ni prav veliko povedalo, pa je v nadaljevanju Mariborčan podrobneje pojasnil, kdo je Mofa in za kakšne ‘želodčne težave’ točno gre.

“Mofa je moj moped letnik 1961. Eden izmed redkih modelov Tomosa MO-SCO (ime izhaja iz Motorni skuter pri Puchu pa je to model DS50), ki je bil po licenci avstrijskega Pucha sestavljen pri nas v Sloveniji, takrat še Jugoslaviji, med letoma 1960-61 so sestavili le okoli 700 primerkov,” je pojasnil Renato in v nadaljevanju podrobneje razložil tudi ‘želodčne’ težave:

“Rezervoar (tank ali kesl, po domače – v tem primeru ‘želodec’ Mofe) je v vseh teh letih kar lepo najedla rja, posledično je prehajala skupaj z bencinom v uplinjač (fergazer po domače) in zato je Mofa cukala in kašljala, torej ni ‘šla’ kot se spodobi.

Po navodilih iz stare revije TIM (Tehnično izobraževanje mladine) sva povsem odpravila rjo in notranjost zaščita, da teh težav ne bo več.”

Ob slikah ‘želodca’ pred in ‘po župi’ bo tudi vsem ljubiteljem starodobnikov zagotovo zaigralo srce …