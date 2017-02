Modrijani: V slabem mesecu milijon ogledov za Rock me

Videospot Modrijanov za skladbo Rock me je v slabem mesecu dosegel milijon ogledov.

Slovensko verzijo Rock me so Modrijani prvič predstavili lani konec oktobra na Noči Modrijanov in že pred koncem letošnjega januarja, na veliko veselje vseh, ki so se v skladbo zaljubili »na prvo poslušanje«, na YouTube objavili videospot.



Zabavno zgodbo, v kateri Modrijani pripravljajo mlaj in feštajo skupaj s plesalci Plesnega Mesta, so posneli v Gostilni Grof na Vranskem. Režiser Perica Rai je povedal, da je bilo najbolj zabavno, ko so Modrijana Roka Švaba učili žagati z motorno žago.

»Tudi zato, ker so se nemški avtorji in založniki tako veselili, da bo njihova uspešnica izvedena v slovenščini, smo se Modrijani priredbe lotili še z večjim spoštovanjem in odgovornostjo. Nam štirim je Rock me takoj zlezla pod kožo, za občinstvo pa nikoli nisi sto odstoten, ali jim bo všeč,» je povedal Modrijan Blaž Švab. »Veselje ob tem, da imajo poslušalci Rock me radi, je zdaj toliko večje.«

Konec marca bo izšla še zgoščenka Rock me. Modrijani še napovedujejo, da se bodo že na pomlad lahko poslušale tudi njihove nove pesmi.