MODA: Reciklaža, od dežnika do pelerine

Tokrat bom začela z malo drugačno temo. Dotaknila se bom festivala RECI:DESIGN, podobe recikliranja, ki v središču Celja poteka že drugič.

Organizator festivala je Društvo 567, ki k sodelovanju vsako leto povabi različne slovenske ustvarjalce. Med njimi sem bila ponovno tudi jaz. Pridružili smo se ustvarjalnim ekipam in se predstavili s svojim recikliranim izdelkom.

Nekateri so izdelovali pohištvo in notranjo opremo, jaz pa sem iz dežnikov naredila pelerini. Idejo sem dobila, ko sem opazila, da je veliko dežnikov zavrženih, zlomljenih ali izgubljenih. Tako sem jih začela zbirati in jih zbirala dokler ni iz njih nastalo nekaj novega. Iz dežnega platna, torej strehe dežnika, sem ustvarila dežne plašče. Pri krojenju sem upoštevala simetrične linije, ki potekajo po platnu. Igrala sem se z barvami, prerezi in kontrasti. Nastali sta dve ženski pelerini igrivih barv, A linije in kapuco. Primerni sta za deževne dni in zagotavljata 100% odpornost.

Poleg tega sem tokrat za spremembo sama oblikovala še celotno sceno in zasnovo svojega razstavnega prostora. Moja razstava bo v Muzeju novejše zgodovine Celje (točka 6) odprta do konca septembra. Izdelke bo možno tudi kupiti ali naročiti.

Več o sami razstavi najdete tudi na FB: https://www.facebook.com/recidesigncelje/?fref=ts