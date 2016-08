MODA: Konoplja, tobak? Ne. Oblačilo? Ja.

Tokrat predstavljam kreaciji, ki sta nastali v sklopu natečaja Ekoci Green design, na katerem so k izdelavi inovativnih oblačil iz naravnih materialov, kot so eko konpolja, eko lan in eko volna, pozvali več ustvarjalcev.

Znano je, da je konoplja vsestransko uporabna. Lahko se uporablja kot gradbeni material, čistilo ali papir. Pa ste vedeli, da iz konopljinih vlaken že več tisočletji izdelujejo tudi oblačila? Vlakna iz konopolje veljajo za najstarejša tkana vlakna, saj so jih uporabljali že več kot tistoč let pr. n. št.. Zanimiva značilnost konopljinega blaga je tudi da, odbija do 95 % UV žarkov.

Za natečaj Ekoci Green design sem ustvarila dva modela, preprostega poslovnega in vsakdanjega. Poslovni model sestoji iz preprostega kroja jakne, ki je pošita z zelenim sukancem in ima všito zeleno zadrgo. Z namenom, da bo ženska z jakno izgledala bolj poslovno, sem naredila še krilo z angleškimi žepi, ki imajo všito zadrgo. Za vsakdanji model sem oblikovala hlače, ki so po eni hlačnici pošite cik-cak. Poleg hlač sem naredila še bluzo, ki je asimetrična in se zapira na zadrgo zelene barve.

Zeleno barvo zadrge pri kreacijah sem izbrala zato, ker je taka barve konoplje, ko raste. 🙂 Tako kot sem preprosta jaz, so preproste tudi moje kreacije.