Mlaja Radia Rogla sta se poslovila

Mlaja dobrih občutkov, ki so ju krajani Malahorne postavili v čast 20-letnici Radia Rogla, sta se danes poslovila izpred naše medijske hiše.

»Radijci ju niso dovolj pridno zalivali, pa sta se posušila,« so se pošalili postavljavci in podpiralci.

Mlaja sta požela veliko prijaznih pogledov, nekaj majhnega zavidanja drugih ustanov in zbudila veliko dobrih občutkov. Te lahko poslušalci Radiu Rogla še naprej sporočijo v nabiralnik pred radijsko hišo ali po e pošti mlaj@radiorogla.si.

Radijci in konjiški Zlati grič en dober občutek vsak dan podprejo še s steklenico dobrih kapljic iz konjiške vinske kleti.

