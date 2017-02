Mladi športniki iz Zreč v Erzurum

V Zrečah so danes pripravili uradno predstavitev športnikov in športnic, ki bodo Slovenijo zastopali na zimskem olimpijskem festivalu v Turčiji. Reprezentanca se je v Zrečah zbrala že včeraj, ko so tekmovalci začeli s sklepnimi pripravami na večpanožno tekmovanje, ki jih čaka med 11. in 18. februarjem v mestu turškem Erzurumu.

Slovenska reprezentanca bo kar številčna, saj bo Slovenijo zastopalo kar 41 športnikov in športnic v 8 športnih panogah. Reprezentanco OFEM Erzurum 2017 sestavljajo:

1. ALPSKO SMUČANJE

– Nejc Naraločnik, Tadej Paščinski, Žak Žirovnik, Jakob Fonda;

– Živa Otoničar, Mišel Marovt, Nika Tomšič, Anja Žibert.

2. BIATLON

– Alex Cisar, Blaž Debeljak, Jure Zidar, Žiga Igličar;

– Tais Vozelj, Nika Vindišar.

3. CURLING

Noel Gregori, Simon Langus, Luka Prezelj, Štefan Sever, Aljaž Stopar.

4. DESKANJE NA SNEGU

Žiga Ozebek in Sara Goltes.

5. SMUČARSKI SKOKI

– Timi Zajc, Bernard Dobre, Lovro Vodušek, Tomi Jovan;

– Nika Križnar, Jerneja Brecl, Katra Komar, Kaja Urbanija Čož.

6. UMETNOSTNO DRSANJE

Lara Guček

7. HITROSTNO DRSANJE – KRATKE PROGE

– Bor Luka Urlep, Lovro Zgoznik;

– Ina Les.

8. TEK NA SMUČEH

– Vili Črv, Miha Jan, Blaž Perša, Žiga Špelič;

– Anja Mandeljc, Maja Kerštajn, Špelca Zorjan, Neža Žerjav.

Vir: OKS