Mladi konjiški strelci ustrelili sedem medalj in dva rekorda

26. državno prvenstvo Republike Slovenije v streljanju z malokalibrskim orožjem na 50 metrov so pred dnevi gostili v Strelskem centru Gaj-Pragersko. Po tekmovanju so bili z razlogom zelo zadovoljni v Strelskem društvu Slovenske Konjice. S tremi zlatimi, eno srebrno in tremi bronastimi medaljami je bil konjiški klub tretji najboljši po osvojenih medaljah. Naslovov najboljših v državi sta se razveselila Katarina Fevžer in Aljaž Zajamšek, ki sta vsak v eni disciplini ‘ustrelila’ tudi državni rekord.

