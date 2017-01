Miške oziroma beneški krofki so značilni predvsem za zimski čas. Glede na to, da ste sami gospodarji svoje kuhinje, je to še ena ideja za posladek po kosilu.

Recept:

– 500g skute

– 2.5dcl mleka

– štiri žlice sladkorja

– štiri jajca

– 500g moke

– limonina lupinica

– sol

Sestavine zmešamo in pustimo eno uro počivat. Z žličko zajamemo maso in jo cvremo v vročem olju. Olja naj bo toliko, da miške v njem plavajo, ker potem se same obrnejo.

Dober tek želi poslušalka Radia Rogla Sabina iz Slov. Konjic.

Pokrovitelj rubrike: