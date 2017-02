V Branibor Clubu so minuli konec tedna vrteli vrhunske house ritme. Zanje je poskrbel Mike Vale, prvo ime regionalne house scene, svetovno uveljavljen DJ in producent. Celjani so se ob njegovih remiksih, ki se redno uvrščajo v Beatportovo vročo stoterico, zabavali dolgo v noč.

Ta konec tedna v Branibor Clubu pripravljajo tradicionalno pustno rajanje. Več o dogajanju pretekli konec tedna pa v novi številki mestnega časopisa Celjan!

Foto: Branibor Club