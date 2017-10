Med Bučami in Kozjim po varnejši in prijetnejši cesti

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je v letošnjem letu izvedla še zadnjo etapo obnove ceste R3-684/7460 Prelasko – Buče – Kozje. Zadnja faza obnove je zajela cestišče v skupni dolžini 1640 metrov, gradbena dela pa so vključevala obnovo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, širitev vozišča ter postavitev prometne signalizacije in lesene varnostne ograje, skupna vrednost projekta, ki je bil v celoti financiran z Direkcije RS za infrastrukturo pa je znašala dobrih 600.000 EUR. Otvoritveni trak na prenovljenem cestnem odseku so v družbi županje Občine Kozje Milence Krajnc prerezali minister dr. Peter Gašperšič, minister Zdravko Počivalšek, direktor direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko ter vodja sektorja za investicije v ceste Tomaž Willenpart.