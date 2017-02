Mariborčanoma zmaga in drugo mesto

Po končanem svetovnem prvenstvu so se alpski smučarji vrnili na tekme svetovnega pokala. Ta konec tedna se je za slovenske reprezentante začel izvrstno. Za dva vrhunska dosežka sta poskrbela mariborska smučarja. Boštjan Kline je na smuku v Kvitfjellu na Norveškem zmagal in sploh prvič v karieri stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v svetovnem pokalu. Ilka Štuhec je bila na alpski kombinaciji v Crans-Montana v Švici druga. Do točk je na moškem smuku z osvojenim 29. mestom prismučal še Celjan Martin Čater.

V Kvitfejllu bo jutri še en smuk, ženske pa na njihovem prizorišču čaka superveleslalom.

Foto: RTV SLO