Maribor brez evropske jeseni, Volaš v Celju

Nogometaši Maribora se niso uvrstili v skupinski del Evropske lige. Današnja zmaga v Ljudskem vrtu na povratni tekmi odločilnega 4. predkroga z 1:0 nad Gabalo je bila premalo. Mariborčani so namreč v Azerbajdžanu prejšnji teden izgubili s 3:1.

So pa medtem iz Nogometnega kluba Celje sporočili, da je njihovo ekipo okrepil nekdanji napadalec Maribora, 29-letni Ankarančan Dalibor Volaš, ki je nazadnje igral v Albaniji. “Vesel sem, da smo se hitro dogovorili in da ni bilo nobenih težav. Želel sem se vrniti v Slovenijo, bližje domu in v Celju sem našel pravo okolje. O klubu lahko rečem vse najlepše. Tudi nekaj novih soigralcev poznam že od prej, na primer Elvedina Džinića, Aneja Lovrečiča in Damirja Hadžića, tako da mislim, da ne bo težav pri privajanju na novo okolje. Sem zadovoljen, da sem v Celju,“ je za klubsko spletno stran dejal Volaš.