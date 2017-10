Malo sprememb za močno in zdravo srce

Prejšnji petek smo obeležili svetovni dan srca. Namen je opozoriti na pomen prizadevanj za zdrav način življenja in zdravo življenjsko okolje, ki pripomorejo k zmanjšanju tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, v prejšnji številki NOVIC piše Katja Hrovat, diplomirana medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Sl. Konjice. Med drugim je opisala tudi, kako poskrbeti za zdravo srce.

Z zdravim načinom prehranjevanja se poskušamo izogibati predelanim živilom, ki vsebujejo preveč sladkorja in nezdravih maščob, skušajmo zaužiti pet porcij svežega sadja in zelenjave na dan.

Omejimo količino zaužitih alkoholnih pijač, prizadevajmo si za najmanj 30 minut zmerne telesne aktivnosti vsaj petkrat na teden.

Ne kadimo ali prenehajmo kaditi.

Skrb za srce se začne s poznavanjem tveganja za nastanek bolezni, zato se pozanimajmo o svojem zdravju (urejen krvni tlak, normalna vrednost holesterola, urejen krvni sladkor in vrednosti trigliceridov v krvi, itd.). Obiščite svojega osebnega zdravnika ali referenčne ambulante, kjer vam ocenijo tveganje za bolezni srca in ožilja in opravijo preproste preglede.