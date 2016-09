Makolčan Tim Gajser je svetovni prvak!

Motokrosist Tim Gajser je svetovni prvak v elitnem razredu MXGP. Makolčan je ponoči po slovenskem času na tekmi svetovnega prvenstva v ameriškem mestu Charlotte v prvi vožnji zasedel četrto mesto, v drugi pa je bil drugi. Skupno je to tokrat zadoščalo za drugo mesto. Dirko je dobil domačin Eli Tomac. Gajser si je odločilno prednost v boju za naslov prvaka privozil že v prvi vožnji, v kateri je bil njegov najhujši tekmec Italijan Antonio Cairoli šele trinajsti. Do konca sezone je na sporedu še ena dirka v ZDA, in sicer 11. septembra v Glen Helenu. Gajser – po izboru bralcev Bistriških novic naj osebnost leta 2015, ima sedaj 693 točk, Cairoli 603.