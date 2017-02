Davorin Vrečko in Maja Špes bosta podžupana Občine Šmarje pri Jelšah

Potem ko je šmarski župan Stanislav Šket s 1. februarjem razrešil dosedanjega podžupana Davida Stupico, je imenoval novega, odločil se je za imenovanje dveh.

Kot so sporočili z Občine Šmarje pri Jelšah bosta od ponedeljka 13. februarja nepoklicno opravljala funkciji podžupana Maja Špes in Davorin Vrečko. Ob tem velja omeniti, da ta svetnika decembra edina nista podpisala pisma županu, naj z nalog v okviru občinske uprave razreši Zlatko Pilko. Prav tako edina nista podprla amandmaja k proračunu, s katerim so svetniki začasno ustavili projekt oskrbovanih stanovanj. »Zanju sem se odločil, ker jima zaupam in verjamem, da bosta še naprej delala v dobrobit razvoja občine. Hkrati sem tudi prepričan, da bomo tudi kot osebnosti dobro sodelovali,« je odločitev pojasnil Šket. Kot je še pojasnil, se je za imenovanje dveh podžupanov odločil, ker je tako določeno po Statutu in s tem izpolnjuje zakonodajo.

Kdo sta podžupana?

Davorin Vrečko iz Šentvida pri Grobelnem je bil v občinski svet izvoljen na Listi Stanka Šketa. Je predsednik odbora za gospodarstvo in član odbora za šport.

Maja Špes iz Šmarja pri Jelšah je bila kot članica občinskega sveta izvoljena na listi SMC. Je predsednica komisije za vloge in pritožbe, članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članica statutarno-pravne komisije.