Luka Žvižej ostaja na Štajerskem

Dolgoletni kapetan Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško Luka Žvižej bo v prihodnje igral za Maribor Branik. 36-letni Žvižej je z Mariborčani že začel priprave na novo sezono, za klubsko spletno stran pa je povedal: “Upam, da bom lahko s pridobljenimi izkušnjami in znanjem pomagal vsem. Že nekaj let nazaj sem se odločil, da bom profesionalec in tega se držim še danes. Po sedmih letih je prišel čas, da zamenjam sredino in z Mariborom smo hitro našli dogovor. Kljub selitvi ostajam tako rekoč doma na Štajerskem in pred mano so novi izzivi. Vsi se zavedamo, zakaj smo tukaj, da še izboljšamo rezultate iz preteklih sezon in jaz bomo naredil vse, kar je v moji moči, da nam to tudi uspe.” Da nekdanji član velike Barcelone in Szegeda, ki ima tudi 217 nastopov za slovensko izbrano vrsto, pomeni veliko dodano vrednost za ekipo, so prepričani tudi v vodstvu mariborskega prvoligaša.