V Ločah danes praznujejo 45. kmečki praznik. Namesto vsakoletne povorke s prikazom kmečkih običajev že drugo leto prikazujejo kmečko obrt. Lani so predstavili čebelarjenje, letos pa je bilo v središču dogajanja kovaštvo. Slednjemu so dodali še prikaz izdelave lesenih izdelkov in zabavo z Ansamblom Zaka pa ne, skupino M.J.A.V ter zasedbo DUO VAGINOS.

