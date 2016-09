Ljubljanskim gasilcem predstavili širše Konjiško

Minulo sredo so na povabilo Cvetka Štefaniča veterani Gasilske zveze Ljubljana obiskali znamenitosti Zreškega in Konjiškega območja. Ogledali so si zreški Muzej ozkotirne železniške proge, poskusili pohorski lonec in si ogledali pohorsko tržnico. Pot jih je nato preko Žičke kartuzije in vinorodnih Škalc zanesla v Gasilski muzej Dravinjske doline. Ogledali so si tudi konjiško staro mestno jedro in Dvorec Trebnik, izlet pa s kosilom zaključili v dvorani Konjičanka.

